かまいたち山内健司（45）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。売れた同期に驚いた経験を告白した。番組では、「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が同期のEXITりんたろー。の売れた早さに衝撃を受けたことを明かし、山内の相方の濱家隆一は「俺らもあったよな」と共感した。山内は「最初に俺らが『ABCお笑いグランプリ』優勝して、みたいな感じがあってんけど、藤崎マー