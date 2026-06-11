中国人ユーザーのものとみられる2つのChatGPTアカウントが、アメリカのAIおよびより広範な技術政策に関する正当な議論を操作しようとする目的で、OpenAIのAIモデルを利用して秘密裏に影響力を行使し、特定の言説を広めたことが確認されました。OpenAIは当該アカウントをBANしており、これらのアカウントによる情報操作の詳細を解説しています。PRC-linked influence operations are targeting AI debates in the US | OpenAIhttps: