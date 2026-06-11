タレントの大竹まことが１１日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。番組では、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭の著書「青天」が直木賞候補に選出されたことを紹介した。大竹は、芥川賞を受賞したタレントの又吉直樹、直木賞候補になった加藤シゲアキの名前を出し「こういう人たちがモノ書いたりいろんなこと…分野が広がっていくんだぁと思