◆ファーム・リーグ巨人―西武（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の岡田悠希外野手（２６）が先制適時打を放った。初回２死一、三塁で育成右腕・木瀬に対し、カウント３―２から低めの変化球を右前へはじき返した。この日の試合前時点で２位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差を付けてファームリーグ中地区の首位を走る巨人。カード勝ち越しへ、幸先のいいスタートを切った。