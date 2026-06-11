◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝東北福祉大９ｘ―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）大商大の“二刀流”中山優月（３年＝智弁学園）が涙の敗戦だ。「２番・投手」で出場し、２打数２安打２四球と全４打席で出塁も、投げては最速１４８キロをマークしたが、７回で７奪三振も被安打８で６失点だった。開口一番「悔しいです」と中山は声を絞り出した。「全力で投げたつもりだった