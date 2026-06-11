アーティストのGACKT（52）が11日、自身のXを更新。「初めてポケモンカードを買ってみた」と明かした。【写真】「初めてポケモンカードを買ってみた」GACKTが披露した80万円のゴーストGACKTは「初めてポケモンカードを買ってみた。【GACKTの勝ち方】【GACKTの超思考術】などの出版社の代表でもある北里ヨーヘイの誕生日に、「何か欲しいモノはあるか？」と聞いたら、「PSA10のポケカが欲しいです！」と言われた」と投稿。「PSA