大分県議会の第2回定例会が11日開会し、中東情勢を受けた物価の高騰対策などを盛り込んだ総額およそ76億円の一般会計補正予算案など議案15件が提案されました。 初日の11日は、始めに会期を6月26日までの16日間とすることが決まりました。続いて佐藤知事が議案15件を一括提案しました。このうち一般会計補正予算案は総額およそ76億円で中東情勢の影響で資金繰りに苦しむ中小企業に対して保証料率ゼロの融資枠を拡大する費用など