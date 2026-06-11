大分県豊後高田市の休耕田では今、同じ場所にコスモスとヒマワリが咲く珍しい光景が広がっています。 豊後高田市 立派な花を咲かせているのは夏の花、ヒマワリ。その隣で揺れているのは秋の花、コスモス。夏と秋が同居する光景が広がっているのは豊後高田市玉津の休耕田です。 毎年、地元の人が2つの花の種を別の時期に撒きそれぞれの季節に花を咲かせます。しかし5月上旬からコスモスとヒマワリが同時に咲き