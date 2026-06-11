名古屋で新たな音楽フェス『メ〜テレMUSIC DAYS』が、8月22日・23日に東別院テラスホールで開催されることが決まった。【写真】熱量の高いパフォーマンスを披露したRYOKI MIYAMAメ〜テレ（名古屋テレビ放送）と名古屋テレビ事業が開催する音楽フェスで、スペシャルアーティスト＆アイドルが真夏の名古屋に集結する。■『メ〜テレ MUSIC DAYS』東別院テラスホール（名古屋・中区）2026年8月22日（土）DAY1DANCE＆GROOVE出演：