没入型学園恋愛ショートドラマアカウント『僕達のあざす。』が、5月18日より再始動した。メンバーは5人体制に拡大し、映像スタイルは複数人が同時に登場するグループ感あふれる演出となった。【画像】没入感が半端ない！『僕達のあざす。』の模様『僕達のあざす。』は、SNS動画総再生回数5億回超の没入型恋愛ショートドラマアカウント「俺達のあざす。」の世界観を継承した学園恋愛ショートドラマ。舞台は、ある高校の日常。放