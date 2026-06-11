スパーズとのNBA決勝第4戦で決勝点を挙げるニックスのアヌノビー（中央・8）＝ニューヨーク（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールの王者を決めるNBA決勝（7回戦制）第4戦は10日、ニューヨークで行われ、東カンファレンス覇者のニックスが西を制したスパーズに107―106で勝って3勝（1敗）とし、1973年以来53季ぶり3度目の優勝にあと1勝とした。29点差を覆しての勝利。エースのブランソンが36得点