ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYが、“ロックの殿堂”と呼ばれる東京・目黒鹿鳴館の救済・再始動を目的としたクラウドファンディングに参加した。支援リターン品として出品したコラボTシャツが9日午後9時から販売され、1分以内に完売したことが11日、発表された。Tシャツは金額が1着2万円。M、L、XL、XXLサイズの4種類で限定20着だったが、アッという間に売り切れた。目黒鹿鳴館は1980年（昭55）にオープン。キャパは約300人