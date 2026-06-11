日本サーフィン連盟は１１日、今シーズンの主要国際大会に出場する日本代表を発表した。自国開催の愛知・名古屋アジア大会代表で、２１年東京五輪女子銅メダルの都筑有夢路（２５）＝日本交通＝は、「優勝してＬＡ（ロサンゼルス五輪）の代表になるために頑張ります」と意気込みを語った。会場は愛知・田原市の太平洋ロングビーチ。優勝なら全競技を通じて最速で、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得できる。すでに同地では