女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が11日公式HPを更新。MAYU（26）が一定期間、活動を休止することを発表した。公式HPでは「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました。その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、