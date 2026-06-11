6月11日（現地時間10日）、マディソン・スクエア・ガーデンで「NBAファイナル2026」の第4戦が行われ、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズと対戦した。 シリーズを3勝1敗として優勝に王手をかけたいニックスだったが、前半は苦戦を強いられる展開となる。第1クォーターからスパーズの3ポイントシュート攻勢を浴び、前半だけでファイナル新記録となる