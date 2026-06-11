「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在で伊藤忠商事が「売り予想数上昇」２位となっている。 １１日の東証プライム市場で、伊藤忠が３日ぶりに反落。大手総合商社である同社の２７年３月期の連結最終利益は前期比５．５％増の９５００億円と最高益更新の見込み。ファミリーマートなど非資源分野が寄与する見通しだ。増配や自社株買いなど積極的な株主還元策も予定さ