高千穂交易が後場プラスに転じ８日続伸している。午後１時ごろに、光関連製品の取り扱いを開始しオプティカルソリューション事業として展開すると発表しており、好材料視されている。 生成ＡＩの急速な普及に伴うデータセンター需要の拡大を背景に開始するとしており、光通信関連部材、光接続部品、光モジュール関連製品などを中心に、データセンターや通信インフラ、産業機器、センシ