三井金属が８日ぶりに反発。ＳＭＢＣ日興証券は１０日、同社株の目標株価を４万１２００円から５万３０００円に引き上げた。データセンターのＡＩサーバーなどで使われる特殊銅箔である「Ｍｉｃｒｏ Ｔｈｉｎ（マイクロシン）」の快進撃は続くと指摘。データセンターのＡＩサーバーでは微細配線のパッケージが求められることから同製品の成長持続を予想している。２７年