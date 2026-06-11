竹田ｉＰホールディングスは後場に上げ幅を拡大。きょう午後１時ごろ、「消しゴムで削れるスクラッチ印刷物」の発明により特許を取得したと発表しており、好感した買いが入っている。従来のスクラッチ印刷物と異なり、情報を隠している層が硬いものとの接触や折り曲げではがれないため流通過程での管理が簡単になるうえ、特殊なスクラッチインキを使わず通常の印刷物とほぼ同様の工程で製造できるという。 出所：MINKAB