あさくまが大幅反落している。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）単独決算が、売上高２８億６６００万円（前年同期比２５．０％増）、営業利益９７００万円（同１３．２％減）、純利益５２００万円（同４３．３％減）と減益で着地したことが嫌気されている。 「ステーキのあさくま」業態３店舗を出店したほか、カレー業態１店舗を出店したことで売上高は伸長したものの、新規出店に伴う