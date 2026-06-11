開催：2026.6.11 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 3 - 2 [アストロズ] MLBの試合が11日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアストロズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。 1回裏、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 LAA