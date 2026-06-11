Insta360が初めて投入するジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の販売ページが、直販サイトで公開されている。日本国内での正式発表はまだだが、ひと足早く製品の仕様を確認できるようになっている。なお、“近日販売予定”と記載されており、現時点では予約の申し込みもできない。 「Insta360 Luna Ultra」は、2つのレンズを横並びにしたデザインが特徴的なジンバルカメラ。4月に米国ラスベガスで開催されていた展示