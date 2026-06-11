【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』集合ショット・ステージショット・インタビュー／大森元貴＆若井滉斗のInstagram投稿 ほか Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたあらたなエンターテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕した。 Mrs. GREEN APPLEは、“オズの魔法使い”をイメージした華やかな衣装で登場。公式SNSでは、グリーンカーペットや