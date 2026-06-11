次回6月17日（水）25:45〜放送 eスポーツやゲーム関連のホットな現場からその熱量をお伝えする日本テレビ「潜入！ゲーム特報部」（毎月1回放送・50分番組）。6月17日（水）の放送は、「プロeスポーツ選手のリアルに潜入！」。MCの佐藤流司、東京ホテイソン、ゲームキャスター・岸大河 4人の特報部員が潜入。プロeスポーツ選手は普段どんな練習をし、どんなことを考え、オフの時は何をしているのか？など、生活に密着しながら実態を