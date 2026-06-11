2026/27シーズンのトップチーム監督が決定J2のFC今治は11日、2026/27シーズンのトップチーム監督としてアベル・モウレロ・ロペス氏が就任することを発表した。スペイン出身で現在51歳のロペス氏は、これまでに同国内の複数クラブでコーチや分析担当を歴任。アジアでの指導経験も豊富で、2019年には徳島ヴォルティスのヘッドコーチを務めたほか、韓国の蔚山現代や仁川ユナイテッドFC、中国の山東台山でも戦術コーチを務めていた