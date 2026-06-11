サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の開幕に合わせ、「足の神様」として知られる服部天神宮（大阪府豊中市）で１１日、日本代表の必勝祈願祭が営まれ、ファンらが選手たちの健闘を祈った。同天神宮には、持病の脚気（かっけ）に悩まされていた菅原道真公が治癒を祈願したところ、回復したとの言い伝えがある。１９９８年のフランス大会からＷ杯の必勝祈願祭を行っている。本殿には日本代表のユニホームやボー