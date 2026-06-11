◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー西武（6月11日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は初回に1点を先制しました。2アウトから笹原操希選手がフォアボールを選ぶと、リチャード選手のレフトへのヒットで、笹原選手が好走塁を見せ、一気に3塁に進み、2アウト1、3塁に。続く5番の岡田悠希選手がライトへのヒットを放ち、3塁ランナーが生還しました。その後、甲斐拓也選手がフォアボールで満塁とした巨人ですが、西武の先発、木瀬