「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。売れた同期に衝撃を受けたことを明かした。渡辺は相席スタートの山添寛、ネルソンズの青山フォール勝ちとルームシェアをしていたことを明かした。渡辺は下積み時代のキツかったことを聞かれ、「貧乏よりも劣等感。これはなるだけ出さないようにした。腐ってる感じというか、本当は腐ってますけど。