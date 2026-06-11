【薬屋のひとりごと 後宮異聞録】 6月15日よりサービス開始予定 ジャンル：シミュレーション 価格：無料(ゲーム内アイテム課金制) CTWは、ゲームプラットフォーム「G123」の新作ゲーム「薬屋のひとりごと 後宮異聞録」を6月15日よりサービスを開始する。 本作はアニメ「薬屋のひとりごと」を原作とした、オンラインで