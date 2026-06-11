【モデルプレス＝2026/06/11】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月10日、自身のInstagramを更新。初めて作った海苔巻きを公開した。【写真】2児の母・41歳元モー娘。「ずらっと並んでて可愛い」子どもの好物入れた海苔巻き◆石川梨華、手作りの海苔巻き公開石川は「昨日は初めて海苔巻き作ってみた！」とつづり、写真を公開。「息子たちが大好きなマグロとサーモン 食べやすいように包丁で細かく刻んでから巻いてみた！サー