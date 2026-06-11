【モデルプレス＝2026/06/11】アーティストのLittle Glee MonsterのMAYUが、活動を休止する事がわかった。6月11日、公式サイトを通じて発表された。【写真】父が有名Jリーガーと明かしたリトグリメンバー◆MAYU、活動休止を発表公式サイトでは、「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました」と6月10日に埼玉県のイオンレイクタ