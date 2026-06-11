【モデルプレス＝2026/06/11】King ＆ Princeの永瀬廉が6月10日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。好きなアーティスト愛を語った。【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット◆永瀬廉、back numberとの出会いを回顧「庭ラジ7周年＆永瀬廉生誕10000日記念 back numberについて語ろうスペシャル」と題されたこの日、永瀬は「ただ好きだか