クロックスから、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』の人気キャラクターをモチーフにした新コレクションが、登場！「ジェシー」風の“ウエスタンデザイン”や、「エイリアン」を大胆にデザインしたクロッグに加え、「ウッディ」＆「バズ・ライトイヤー」の大人気モデルも復活します☆ クロックス ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』コレクション 販売スケジュール：クロックス公式オンラインストア