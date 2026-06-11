【モデルプレス＝2026/06/11】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのじんが、6月4日放送の名古屋テレビ系情報番組『ドデスカ！』（毎週月曜〜金曜あさ6：00）にVTR出演。家賃を明かす場面があった。【写真】39歳モナキメンバー「親近感わく」家賃5万9000円のおしゃれ自宅◆じん、ワンルームの家賃を告白モナキは、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。デビュー前か