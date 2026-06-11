物価高が続くなか、家計の強い味方になってくれそうな、大容量食品を種類豊富に販売している【業務スーパー】。今回は、業務スーパーにたくさん並ぶ商品のなかから、大容量かつ保存もきく「冷凍食品」をピックアップ。マニアおすすめの500g入り冷凍食品を集めたので、買い物に出かける前にぜひチェックしてみてください。 揚げたて揚げ出し豆腐を好みの味つけで 豆腐の水切りをして、粉をつけて