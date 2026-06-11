板垣李光人が主演する映画『口に関するアンケート』の完成披露の場となる「口プレミア」舞台あいさつが10日に行われ、板垣のほか、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME：I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、柄本時生、清水崇監督が登壇した。【写真】吉川愛はノースリーブ、ME：I・MOMONAはシックなワンピースで登場！口プレミアの様子シッチェス・カタロニア国際映画祭やプチョン国際ファンタスティック映画祭への正式