【モデルプレス＝2026/06/11】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが6月10日までに、自身のInstagramを更新。韓国のテーマパークでのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】25歳美人インフルエンサー「真っ直ぐで綺麗」美脚輝くミニスカ制服姿◆かっぱ、タイトなミニスカで際立つ美脚かっぱは「めっちゃ載せるの忘れてたロッテワールド行った日」とつづり、写真を複数枚投稿。レンタルしたという白の