子どものイヤイヤ期は、どう接すればいいのか悩むことも多いですよね。思い通りにいかない毎日が続くと、親の心にも少しずつ余裕がなくなってしまうものです。今回は、筆者の友人が歯医者で体験した、忘れられない出来事をご紹介します。 4コマ漫画