俳優の土屋太鳳が11日、都内で開催された映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』完成披露上映会に、戸田恵子、中尾隆聖、EXITのりんたろー。と兼近大樹、そしてアンパンマン、ばいきんまんと共に出席。本作への出演が決まった際の反響を明かした。【写真】土屋太鳳、ストライプのロングワンピースで爽やかに登場（全身ショット）映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる本作。大切な約束を守るために旅をするレ