国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年6月10日、「中傷動画を発信していたと報道されている松井健氏と私との関係について」との声明を公開した。共同通信「対立候補に関する動画などの作成を頼まれ、うち20人に協力」週刊文春は高市早苗首相をめぐり、衆院選や自民党総裁選に際し、高市氏の公設第1秘書が他候補を誹謗中傷する動画をSNSに投稿したと報道。2日に公開した有料記事では、新たな証拠として高市氏の公設秘書と動画作成者に