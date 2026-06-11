異例のデビュー戦でのメインイベントボクシングの大橋ジム興行「フェニックスバトル157」が10日、東京・後楽園ホールで行われた。メインの59.9キロ契約6回戦では、U-19世界選手権制覇などアマ9冠、49戦無敗の藤木勇我（大橋）が、WBOアジアパシフィック（AP）スーパーフェザー級15位ウィラ・ミカム（タイ）に2回2分5秒TKO勝ち。前評判通りの華々しいデビューを飾った。早くも「THE KING」の愛称がついた18歳。会場で温かく見守っ