高校生ガールズバンドの青春を描き、来年１月から日本テレビ系で続編が放送されるアニメ「ＢａｎＧＤｒｅａｍ！Ｉｔ’ｓＭＹＧＯ！！！！！」のキャラクター「高松燈」が描かれたオリジナルデザインのマンホール蓋が東京都豊島区へ寄贈され、今月１０日に式典が開催された。通称「バンドリ！」は、池袋をはじめとする豊島区の各所が作中で登場し、キャラクターたちが集い、悩み、バンド活動を行っている重要な舞台。作品