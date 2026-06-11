◆米大リーグブルージェイズ４―７フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）右前腕の疲労と左足首の炎症による負傷者リスト入りしていたＭ・シャーザー投手（４１）が、本拠のフィリーズ戦で復帰。初回先頭打者・シュワバーを見逃し三振に打ち取り、通算３５００奪三振を達成。メジャー史上１１人目となる偉業を成し遂げたが、３回１／３を投げ２本塁打を含む５安打５失点で今季４敗目（１勝）。防御率が１