講談社にて実施されている、ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」が2026年も開催決定！第3回となる今回は「東京ディズニーリゾートコース」と「STAR WARSコース」が新たに登場します。 講談社「ディズニーファン・チャレンジ 2026」 参加料金：4,000円（税込）早期割引エントリー期間：2026年8月1日（土）〜8月16日（日）※参加料金が5％OFFの3,800円となります開催期間：2026