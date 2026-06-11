◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)ドジャースの大谷翔平選手が今季11度目の先発かつ7度目の投打二刀流出場となり、パイレーツ打線を7回4失点(自責3)と好投。打者としては12号2ランを放つなど、チームは敗れたものの投打で躍動しました。大谷選手はこの日、序盤3回までは無失点におさえますが、初回に無死1、2塁のピンチを招き、2回は四球、3回にも死球を与えるなど毎回ランナーを背負う状況となります。する