YOSHIKIのプロデュースでデビューした4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-がアーティスト名をBe-rayに変更。そして、最新曲「UNBREAKABLE」が女子7人制ラグビー大会『太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2026』の応援ソングに決定した。【動画】藤崎ゆみあが出演！美麗-Bi-ray- 2ndシングル「LET YOU GO」ミュージックビデオグループは10日、公式サイトで「このたび美麗-Bi-ray-はアーティスト名をBe-ray（ビレイ）と