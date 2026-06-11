9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会日本代表の池田美来（18）が11日、東京都内で会見に臨み、「私の最高のサーフィンを皆さんに見せることが目標なので、今からたくさん練習して本番で見せたい」と意気込みを示した。池田は静岡県御前崎市出身で、アジア大会の会場となる愛知県田原市の太平洋ロングビーチにも「台風が来るとチューブになるので、探しに来ていた」と練習に来る機会があったという。ポイントは異なるもの