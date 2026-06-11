俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜後9：00）に、俳優の味方良介が出演することが発表された。【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしてい