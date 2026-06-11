お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが７日、ＹｏｕＴｕｂｅで恐怖の引っ越し遍歴を告白。Ｄｅｎとたいこーをドン引きさせた。りなぴっぴは今まで引っ越した家の履歴をホワイトボードに記すと、なんと引っ越し回数１６回。山形から上京し、ラーメン店に就職。その会社の社宅が笹塚にあり、最初は笹塚からスタートだった。会社の社員研修の最中に体調不良となり、早退したところ、笹塚駅で男性からナンパされてしまう。