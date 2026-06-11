男性6人組「DAPUMP」が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大物女優との交流について語った。グループの豪華な交友関係が話題となり、女優の大竹しのぶの名前が挙がった。ISSAは知り合ったきっかけについて「もともと娘のIMALUちゃんが、ダンスをやっていて。そのつながりもあったりとか」と打ち明けた。「IMALUちゃんが仲良くしていた先生が、当時うちのライブ出ていた方だったり」